Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян

Сегодня, 20 июня, состоится “Прямая линия с Владимиром Путиным”. Президент России ответит на вопросы, интересующие жителей страны.

Стартует прямая линия традиционно в полдень по московскому времени. В этом году вновь глава государства во время эфира будет связываться с губернаторами и руководителями различных ведомств для решения конкретных вопросов.

Отметим, что прием сообщений для Президента будет продолжаться непосредственно вплоть до окончания прямой линии. Передать их можно по телефону, позвонив в специальный call-центр, или в текстовом варианте, или в формате видеоролика, с помощью SMS или MMS, сайта москва-путину.рф, официальных групп прямой линии в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также благодаря мобильным приложениям, которые позволят в том числе и выйти на прямую видеосвязь со студией.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно по номеру 8–800–200–40–40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

К этому часу поступило в общей сложности уже более 1 млн обращений для Президента, в том числе и через челябинский call-центр. Вопросы — от остросоциальных до забавных. Интересуют граждан традиционно социальные темы: дороги, транспорт, экология, медицина. Отметим, что самый долгий звонок, принятый в call-центре, длился 4,5 часа.

Пока жители отправляют свои вопросы, Президент готовится к прямой линии.

“Владимир Путин сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, по необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив обращений граждан”, – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

В частности, во вторник, 18, июня, Президент провел специальное совещание, посвященное прямой линии, которое длилось около пяти-шести часов. Также Дмитрий Песков отметил, что на динамику поступления обращений влияет даже погода.

“Тут самые разные факторы [влияют на количество поступающих вопросов], включая, как не покажется странным, погоду: просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере”, – пояснил Дмитрий Песков.

Добавим, что следить за ходом прямой линии можно будет с 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов “Россия-1” и “Россия-24”, а также радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”.

https://www.cheltv.ru/vladimir-putin-v-pryamom-efire-otvetit-na-voprosy-rossiyan/