Юные футболисты сражались за партийный кубок

Ежегодный турнир по дворовому футболу в Озерске в этом году вышел на новый уровень: девять лет он проводился по инициативе общественной молодежной палаты и местного отделения ВПП «Единая Россия», в этом году соревнования организованы в рамках федерального партийного проекта.

20 июня на стадионе СОШ №38 встретились и провели игры шесть школьных команд (СОШ №№ 24,25,30,32,38, лицей №39) – подростки 2005-2006 гг. рождения. Состязания состоялись в формате 6х6, в зачет шли набранные очки и по ним определялись финалисты. Каждая команда из десяти человек могла заявить не более двух участников, которые обучаются на футбольных отделениях спортивных школ, и включить в свой состав девочек.

Сражения за мяч получились зрелищными во многом благодаря задору юных футболистов и комфортным условиям - школьный стадион, реконструированный при поддержке Группы ЧТПЗ, как никакой другой соответствует задачам турнира, который проводит ВПП «Единая Россия» для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения; выявления одаренных футболистов; определения лучших детских дворовых футбольных команд страны.

Открыть турнир и поболеть за команды пришел заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков, куратор партийного проекта «Детский спорт»:

- В этом году к проведению традиционного турнира по дворовому футболу мы подошли более серьезно: вывели его на современную площадку, предусмотрели хорошие призы, у участников появилась интересная перспектива. Победитель нашего муниципального этапа поедет в Челябинск на региональный этап (июль-август), затем лучшие из лучших встретятся в г. Санкт-Петербург 27 августа – 01 сентября. Желаю вам, ребята, хорошей, красивой, честной борьбы!

По итогам турнира в Озерске третье место заняла команда СОШ №38, второе место – СОШ № 24, победителем стала СОШ № 25 - ей достался кубок и два комплекта новой формы. Три команды-призера получили золотые, серебряные, бронзовые медали и новые мячи, все участники – памятные медали.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39733/