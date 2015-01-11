Более 1 млрд запланировано в Челябинской области на БДД в 2019 году

В 2019 году на обеспечение безопасности дорожного движения в бюджете Челябинской области запланировано более 1,065 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее (689,8 млн рублей).

«Вопросы безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле комитета», – отметил его председатель Павел Шиляев.

Так, отмечено, что в 2018 году общее число ДТП в регионе снизилось, однако число погибших увеличилось на 10,8% – до 410 человек, в том числе 131 пешеход. Из-за неблагоприятных дорожных условий произошло 48,1% дорожно-транспортных происшествий, несоблюдение очередности проезда привело к 21% ДТП, нарушение правил проезда пешеходных переходов –14,8%, превышение скорости – 9,3%.

В результате анализа аварийности выявлено 98 мест концентрации ДТП, на которых установлены автоматические системы фото-, видеофиксации нарушений. На основе их данных вынесено около 1,4 млн постановлений о штрафах на 798 млн, взыскано 368,5 млн рублей. При этом в местах установки систем количество ДТП сократилось на 10,2%, число пострадавших в ДТП – на 2,2%.

По оценке специалистов, чтобы сделать дороги региона безопасными, необходимо улучшить качество строительства, ремонта и обслуживания, организации движения, сервиса, медицинской помощи и внедрить дополнительные системы фото-, видеофиксации нарушений.

Сейчас в области установлено 129 стационарных комплексов, в том числе на федеральной автодороге М-5 «Урал», а также в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Озерске и Копейске. Благодаря комплексным мерам за 5 месяцев 2019 года число детей, погибших в ДТП, сократилось на 40%.+

Особое внимание депутаты областного парламента уделили оснащению пешеходных переходов, в том числе у образовательных учреждений, состоянию разметки на муниципальных дорогах.

Как отметил Павел Шиляев, южноуральцы не первый год обращают внимание депутатов на участок М-5 в направлении Аши, где происходит значительное число аварий со смертельным исходом. «Она находится в федеральной собственности, и вкладывать средства в ее ремонт регион не имеет права. Однако действительно, представитель ГИБДД, подтвердил нам на цифрах, что интенсивность движения транспортных средств значительно превышает техническую возможность существующих параметров автодороги», – обратил внимание депутат.

Тема безопасности вызвала большой интерес у народных избранников. Результаты работы будут обязательно проконтролированы, добавил он.

https://dostup1.ru/society/Bolee-1-mlrd-zaplanirovano-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-BDD-v-2019-godu_117432.html