Эта неделя будет дождливой

По информации Челябинского Гидрометцентра, с понедельника по среду в регионе будет держаться пасмурная погода, возможны кратковременные дожди и грозы. При этом порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 24 июня, температура составит 14-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов, на юге – 34. В областном центре – также жара с грозой: 28-30 градусов тепла.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-западных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsev-predupredili-o-silnyh-dozhdyah-i-grozah-na-sleduyuschey-nedele_117451.html