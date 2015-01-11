Почти 5 минут без света. Землян ждет полное затмение Солнца

Редкое астрономическое явление смогут наблюдать жители Земли 2 июля 2019 года. В этот день произойдет полное солнечное затмение.

2 июля 2019 года Луна пересечет Солнце, полностью перекроет солнечный свет и отбросит на Землю тень.

Где посмотреть полное солнечное затмение?

Наблюдать это явление смогут, к сожалению, не все земляне. Есть три места, где стоит побывать во время затмения. Это южная часть Тихого океана, возле Таити, островов Кука или островов Питкэрн. Также можно отправиться в Чили или Аргентину. Свидетелями частичного затмения станут жители Эквадора, Бразилии, Уругвая и Парагвая.

Пульсирующую белую корону Солнца, которую полностью скроет тьма, можно будет наблюдать 4 минуты и 33 секунды. По московскому времени произойдет это 2 июля в 21:55.

Карта прохождения лунной тени по поверхности Земли уже доступна всем, в том числе и жителям Челябинской области.

Последнее полное солнечное затмение земляне наблюдали в августе 2017 года. Длилось оно чуть больше двух минут. А вот следующее полное затмение Солнца, по расчетам астрономов, случится 14 декабря 2020 года.

Как солнечное затмение влияет на здоровье?

В древности затмения вызывали у людей суеверный ужас. Считалось, что такие астрономические явления предвещают войны, голод, массовые болезни, да и просто отражаются на здоровье. Однако официальных подтверждений этому нет.

https://www.cheltv.ru/pochti-5-minut-bez-sveta-zemlyan-zhdet-polnoe-zatmenie-solntsa/