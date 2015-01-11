В разгаре летняя кампания для оздоровительных лагерей

Ежегодно «Культурно - досуговый центр» готовит обширную летнюю кампанию для юных озерчан. Летние мероприятия начинаются праздничной концертной программой, посвященной Международному Дню защиты детей.

Для детей летних оздоровительных лагерей Дворец культуры «Маяк» подготовил две новые программы. Это комедия «Строгие дети и непослушные родители» была поставлена по произведениям Г. Остера участниками театрального коллектива «Юность» (руководитель Т. Биткова). Юные зрители

бурно реагировали на нелепые поступки родителей и смеялись над находчивыми детьми. Коллектив ведущих «Классики» (руководитель К.Фролова) представил театрализованную игровую программу «Фиксики в телевизоре». Герой известного мультфильма Дим Димыч попадает в телевизор и предпринимает попытки выбраться из него, а помогают ему его друзья Симка, Нолик и конечно ребята из зрительного зала.

В представлениях приняли участие детские творческие коллективы МБУ «КДЦ»:

-ансамбль эстрадной песни «Шоу-класс» (хормейстер Д.Широкова),

хор «Гармония»(руководитель А.В.Шомполова),

-ансамбль народной песни «Аюшка»(руководитель Е.А. Петрухина),

-ансамбль народного танца «Каблучок» (руководители Я. Садилкина, В.Садилкин),

-хореографический коллектив «Купава» (руководитель Г. Штейникова)

-ансамбль народного танца «Родничок» (балетмейстеры Е.Родина, Т.Кондрат),

-эстрадная студия «Шанс» (балетмейстер Н. Кудревич) и др.

Для ребят оздоровительных лагерей школ № 30 и № 29 был показан балет-сказка «Девочка и Облако». Это музыкальный спектакль, поставленный хореографической студией «Вдохновение» (балетмейстеры В.Шестакова и Г.Введенская), в котором все роли исполнили такие же дети, как и зрители в зале. Игривое Облако, милая Девочка с острыми косичками, злая Черная Дама, вечно голодный Король, веселые поварята, грустные жители города и конечно прекрасная музыка помогли окунуться в волшебный мир сказки.

Весь июнь, в дни летних каникул, двери поселкового Дома культуры «Энергетик» открыты для увлекательных путешествий в чудесный мир конкурсов, игр, состязаний и флэшмобов.

В ДК проходят квесты «Играй, думай, беги!», конкурсы и познавательные игровые программы «Танцевальный марафон», «Музыкальная шкатулка», «Летний калейдоскоп», игра-путешествие «Ералаш».

В июне 2019 года летние программы «Культурно-досугового центра» смогут посмотреть около 1 400 детей и подростков города.

Дворцы культуры «Маяк» «Строитель» и «Энергетик» всегда рады зрителям и с нетерпением ждут всех, кто любит театр, художественное слово, танец и песню.