Челябинская область вошла в тройку самых наркозависимых регионов

Специалисты движения «Трезвая Россия» составили ежегодный Антинаркотический рейтинг регионов – самый высокий уровень наркомании зафиксирован в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии.

«Эти территории стали самыми неблагополучными в плане потребления запрещенных веществ. В прошлом году (по данным за 2017 год) эти регионы также находились в нижней части таблицы, но последние места занимали тогда Сахалинская и Еврейская автономная области и Приморский край. За год обстановка там немного улучшилась», – сообщают «Известия».+

Рейтинг составлен на основе данных за 2018 год с использованием официальной статистики Росстата, Минздрава и МВД. Также учитывалось число умерших от отравления наркотическими веществами.

По сообщению издания со ссылкой на Минздрав Челябинской области, количество наркопотребителей, состоящих на учете в регионе, постоянно снижается и является средним по стране. В 2015 году было зарегистрировано 15 тыс., в начале 2019 года – 8,2 тыс. человек. Число смертельных отравлений наркотиками за год снизилось почти вдвое – по итогам 2018 года зафиксировано 178 случаев.

Отметим, что менее всего зависимы от наркотиков люди, проживающие в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Чеченской Республике.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-voshla-v-troyku-samyh-narkozavisimyh-regionov_117491.html