Шквал до 28 метров в секунду ожидается в Челябинской области – экстренное предупреждение от МЧС

Синоптики Челябинской области уточнили неблагоприятный прогноз на предстоящие сутки, 25 июня: регион стал местом зарождения волнового циклона – в первой половине ночи и днем 25 июня это выразится в том, что в отдельных районах региона прогремят грозы, пройдут сильные и очень сильные ливни, местами с градом, в том числе крупным, также ожидается шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

При этом 25 июня в большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-западных районах местами – чрезвычайная (V класс горимости).

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды ГУ МЧС по Челябинской области распространило экстренное предупреждение. По данным штаба, повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, образование заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями или близ линии электропередачи. Чтобы автотранспорт не пострадал от сильного града, постарайтесь заблаговременно оставить автомобиль в гараже или на крытой парковке.

В ветреную погоду часто происходит схлестывание проводов, что также способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы в при внезапном включении электричества не произошел пожар.

https://dostup1.ru/society/Shkval-do-28-metrov-v-sekundu-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti--extrennoe-preduprezhdenie-ot-MChS_117514.html