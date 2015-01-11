Алексей Текслер устроил разнос подчиненным за отставание по нацпроектам

Темпы отстают, качество страдает. Все нацпроекты – “Образование”, “Медицина”, “Комфортная среда”, “Цифровая экономика” – в Челябинской области сильно буксуют. Но хуже всего дела обстоят с экологией. Глава региона остался недоволен и потребовал объяснительные с чиновников.

Чиновники выходят к трибуне, с невыразительными лицами зачитывают сухие доклады. Казалось бы, стандартное заседание: быстро отчитался и ушел. Так было многие годы. Вот только новый глава региона с каждой минутой – все мрачнее. Почувствовав недоброе, подчиненные виновато опускают глаза. По словам Текслера, в их бумагах что ни цифра, то расписка в собственной беспомощности.

“Нацпроект „Безопасные качественные дороги“: я каждый день занимаюсь им, так он и лучше, 90% реализации. Мне лично каждым нацпроектом заниматься каждый день? Всем членам правительства: в недельный срок представить объяснение по тем цифрам, что мы услышали. Через неделю соберем совещание по итогам этой работы”, – требует глава Челябинской области Алексей Текслер.

Соглашения не заключены, торги не начинаются. И так почти в каждой сфере: от экологии до благоустройства. Все, от чего зависит качество жизни, как выяснилось, заметно хромает. Ведь без подписей и документов чиновников – ни больницу построить, ни дорогу проложить. Казалось бы, согласования – чистая формальность. Однако этот процесс будто вводит чиновников в ступор.

“Этап так называемой “расторговки” затянулся. Надо делать это быстрее. Потому что для стройки у нас есть сезонность. Чем раньше мы начнем, тем лучше”, – подчеркивает и. о. первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Яркой вспышкой в отчетах нет-нет да и мелькнет что-то хорошее. Села – это те места, где, даже несмотря на некоторые проволочки, все же удалось сделать жизнь комфортнее. Например, в Алексеевке, что в Варненском районе, газа ждали последние несколько десятков лет. И вот, наконец, первую зиму встретят с голубым топливом.

“На первом этапе мы должны были протянуть 17 километров газопровода высокого давления и второй этап – разводящая сеть. Первый этап выполнили в 2018 году. Доложили. Вопрос был снят”, – заявляет и. о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Сейчас жителям поселка остается только подключить к магистрали свои дома. Впрочем, даже эта небольшая победа не может скрасить общее впечатление от услышанного. Алексей Текслер оставляет министров после заседания, словно двоечников после уроков. За закрытыми дверями о чем-то долго беседует с подчиненными без прессы. Наверняка, объясняет, но уже более доходчиво, как правильно нужно работать.

https://www.cheltv.ru/aleksej-teksler-ustroil-raznos-podchinennym-za-otstavanie-po-natsproektam/