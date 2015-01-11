1 июля планово отключат горячую воду

Ежегодное плановое отключение горячего водоснабжения будет проведено в ночь на 1 июля

Соответствующее постановление подписано главой округа 24 июня.

В частности, в документе идёт речь о том, что в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный период 2019 - 2020 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами полное отключение тепловых сетей и прекращение горячего водоснабжения в Озерске, в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный будет произведено с 00:00 часов 1 июля.

Подача горячей воды потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей начнётся с 00:00 часов 16 июля.