Для озерских ветеранов выступили артисты филармонии

25 июня глава округа Евгений Щербаков открыл в Озерске традиционный фестиваль «Ветеранские встречи», который проводится на Южном Урале по инициативе Совета ветеранов и при поддержке руководства Челябинской области.

- В эти дни мы празднуем День города и нашего производственного объединения «Маяк». Именно к этой дате мы получили прекрасный подарок – выступление артистов Челябинской государственной филармонии в рамках масштабного фестиваля, который проводится при поддержке главы региона Алексея Текслера и Правительства Челябинской области, - Евгений Щербаков поздравил пришедших на концерт ветеранов с днем рождения Озерска и «Маяка», пожелал им счастья, здоровья и долголетия, а родному городу и предприятию – процветания.

Во время концерта на большой сцене дворца культуры прозвучали всенародно любимые песни, романсы и музыкальные композиции в исполнении лауреата Международных конкурсов Екатерины Берсеневой, Заслуженной артистки России Алины Анищенко и инструментального ансамбля «Маэстро Аккордеон» (Залуженной артистки России Ольги Парфентьевой, лауреатов джазовых фестивалей Константина Корчагина и Никиты Баталова). Зал встречал выступления солистов бурными аплодисментами, а когда звучали знакомые произведения, зрители с удовольствием пели вместе с артистами.

Именно для того, чтобы создать хорошее настроение у южноуральцев старшего поколения, и был задуман фестиваль «Ветеранские встречи» (в течение года 52 концерта пройдут на городских и сельских площадках). По мысли организаторов, каждое выступление проходит не ради музыки, а ради тех, кто присутствует в залах – настоящих тружеников, которые творили историю и принесли славу Южному Уралу.

В Озерском городском округе проживает много ветеранов, внесших большой вклад в развитие города, «Маяка» и региона. Ведущий концерта со сцены представил нескольких из них: Альбину Бочкову, Николая Бурдакова, Николая Дындыкина, Льва Титоренко, Юрия Носача.

Полуторачасовой концерт прошел на одном дыхании, зрители выходили из зала вдохновлённые, с зарядом хорошего настроения.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39781/