Два южноуральских клуба вошли в топ-100 лучших хоккейных команд Европы по итогам сезона-2018/19 по версии портала HockeyArchives – это ХК «Металлург» Магнитогорск и «ХК «Трактор» Челябинск.

«Сталевары» с 43,94 балла расположились на 17-м месте в рейтинге, перепрыгнув сразу 11 «ступенек»; «черно-белые» из-за не слишком удачного на старте сезона потеряли 52 позиции, однако удержались в сотне лучших на 67-м месте (28,81 балла).

Еще один челябинский клуб – Chelmet – поднялся в рейтинге на десять позиций и с 7,22 балла занимает 242-е место.

Возглавил рейтинг лучших хоккейных команд Европы московский ЦСКА (63,64 балла), потеснивший петербургский СКА (59,71). Замыкает тройку лучших команд Европы финский клуб «Кярпят» (55,71).

При составлении рейтингов учитывались результаты чемпионатов России, Швеции, Финляндии, Чехии, Казахстана, Украины и ряда других европейских чемпионатов.

https://dostup1.ru/society/Dva-yuzhnouralskih-kluba-voshli-v-top-100-luchshih-hokkeynyh-komand-Evropy_117569.html