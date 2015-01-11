Подведены итоги «горячей линии» по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров

21 июня 2019 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области прошла «горячая линия» по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров. На поступившие вопросы ответил начальник правового отдела А.В. Цветков.

В рамках «горячей линии» в Инспекцию поступило 3 звонка от налогоплательщиков.

Вопрос: Распространяется ли обязательный порядок досудебного урегулирования спора путем обращения с жалобой в вышестоящий налоговый орган в отношении решений об отказе в возмещении НДС?

Ответ: Нормами Налогового Кодекса РФ установлен обязательный досудебный порядок обжалования в вышестоящий налоговый орган решений, принимаемых по результатам налоговых проверок. Соответственно, решение об отказе полностью или частично в возмещении заявленной налогоплательщиком суммы налога и решение о частичном возмещении суммы налога как основанные на установленных в ходе проверки обстоятельствах могут быть обжалованы в суд только после рассмотрения вышестоящим налоговым органом соответствующей жалобы налогоплательщика и проверки его доводов и обстоятельств, явившихся основанием как для отказа в возмещении, так и для принятия решения о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности.

ВОПРОС: Срок подачи апелляционной жалобы на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения?

Ответ: В соответствии с налоговым законодательством апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения подается в вышестоящий налоговый орган до вступления в силу обжалуемого решения.

ВОПРОС: В какой орган следует подать жалобу на действия должностных лиц Инспекции?

Ответ: В соответствии с налоговым законодательством жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган.