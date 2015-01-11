Ильменский фестиваль: кого послушать и как попасть

Фестиваль авторской песни начнется уже завтра и продлится с 28 до 30 июня. Вот уже 43-й раз в Челябинской области соберутся профессиональные барды и просто любители песен у костра.

Место встречи – ГЛК «Солнечная долина». В программе фестиваля – трехдневное проживание в палаточном лагере, конкурс авторской песни, гала-концерты, сольные выступления участников и много другое.

Фестиваль стартует 28 июня в 19:00 и сразу на двух концертных площадках – «Главной» и «Лесной». Кроме этого на территории будет работать творческое пространство «Шатер», где состоится прослушивание участников конкурсов, творческие встречи и пресс-конференции.

Пятница, 28 июня

Главная сцена 19:00 – открывают фестиваль гости из Москвы дуэт «Мастер Гриша», который не приезжал на Южный Урал очень давно и станет настоящим подарком для ценителей авторской песни.

Кто еще?

Конечно же, непревзойдённая Галина Хомчик, она же будет председателем жюри конкурса авторской песни. К большой радости многих на Ильменке в этом году выступит наша землячка Лариса Брохман, а одним из самых ожидаемых гостей фестиваля станет Виктор Третьяков.

В 22:30 стартует концерт «Неформальные наши» с участием молодых авторов и исполнителей, представивших нестандартный, но близкий фестивалю музыкальный формат – Павел Пиковский (Москва), Николай Гринько (Москва), Рамиль Бадамшин (Уфа) и др.

На Лесной сцене в этот вечер запланировано выступление местных артистов, а также гостей и соседей региона, программа рассчитана на настоящих фанатов бардовской песни, поскольку продлится до поздней ночи.

Суббота, 29 июня

В это субботнее утро гостям фестиваля не удастся поспать подольше – программа стартует в 9 утра. Откроет её концерт «Поют туристята», затем «Vivat, Ильмены!». Как и в прошлые годы, на сцене Ильменки выступят бардовские дуэты «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов, г. Екатеринбург) и «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов, г. Челябинск), без которых Ильменка – не Ильменка.

В 19:00 – выступание Олега Митяева с участием гостьи из Германии – Тамары Сидоровой, а также столичных исполнителей Леонида Марголина и Родиона Марченко. После – награждение лауреатов 43 Ильменского фестиваля.

Завершает программу субботнего вечера концерт, название которого говорит само за себя – «Ильменский звездопад». В итоговом концерте вечера примут участие еще одни зарубежные гости – дуэт Эдуарда Двухимённого и Наргиз (г. Алматы, Казахстан).

Главной изюминкой Лесной сцены в этот фестивальный день станет выступление журналистов, сотрудников СМИ и пресс-служб под названием «Поющее перо». Также на Лесную сцену выйдут многочисленные гости Ильменки, а зрителям остается лишь наслаждаться.

Воскресенье, 30 июня

Организаторы фестиваля обещают бодрое начало дня. В 10,30 на главной сцене студия Олега Митяева представит утреннюю арт-зарядку. Затем – смехотерапия с юмористической песней «Ильменские гвозди». Также в этот фестивальный день запланировано выступление лауреатов и дипломатов фестиваля.

И это еще не всё!

Все сливки Ильменского фестиваля сразу после его закрытия отправятся в Сатку, где выступят на первом ильменском опен-эйре на площадке ДК «Магнезит».

Где показать свои таланты?

Главный конкурс авторской песни пройдет в два этапа и будет бесплатным. Не остались в стороне и юные гости Ильменки, они смогут поучаствовать в детском конкурсе авторской песни «Наша смена», а его победители примут участие в отборочном туре программы «Мировые песни в «Артеке».

Впервые в истории Ильменского фестиваля пройдет конкурс «Высокая поэзия», автор, чья музыка на стихи русскоязычных поэтов покорит жюри конкурса, получит грант на дальнейшее творческое развитие.

Не меняется и главный принцип фестиваля: вход, размещение в палаточном лагере, участие в конкурсах и посещение концертов будут бесплатными.

Заезд начнется уже сегодня, 27 июня, с 15:00. А если у вас не получится вырваться из городской суеты, то вы сможете погрузиться в атмосферу Ильменки-2019 через прямую трансляцию на сайте ilmeny.org

https://www.cheltv.ru/ilmenskij-festival-kogo-poslushat-i-kak-popast/