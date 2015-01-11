На Южном Урале расширен перечень местностей, где можно не применять ККТ

В Челябинской области расширен перечень труднодоступных местностей, на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, – в список включены 14 лесных кварталов.

«В адрес Законодательного Собрания поступило обращение от руководства национального парка "Таганай" о включении в перечень местностей, на территориях которых расположены приюты парка. Данные территории значительно удалены от населенных пунктов, не имеют подведенных электрических сетей и интернет-связи. Между тем, они ведут денежные расчеты с физическими лицами, которые оплачивают пребывание в приютах», – пояснил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров.

Он добавил, что также в перечень решено включить приют еще одного национального парка – «Зюраткуля», расположенного на территории Саткинского района.

Отметим, Челябинская область стала первым регионом, где к труднодоступным местностям отнесены лесные кварталы. Их список можно найти по ссылке.

Напомним, с 1 июля 2019 года большинство предпринимателей обязано перейти на использование контрольно-кассовой техники (ККТ), передающей данные о продажах в режиме реального времени. Для тех, кто не успел зарегистрировать ККТ, в усиленном режиме работают все налоговые инспекции Челябинской области (за исключением Межрайонной инспекции № 24) – последние суббота и воскресенье месяца, 29 и 30 июня, рабочие.

https://dostup1.ru/finance/Na-Yuzhnom-Urale-rasshiren-perechen-mestnostey-gde-mozhno-ne-primenyat-KKT_117644.html