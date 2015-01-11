«Очень убогий Челябинск»: Илья Варламов раскритиковал парковки, застройку и детские площадки города

Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил новое видео с критикой Челябинска.

Ролик под заголовком «Русский Детройт» появился на YouTube-канале блогера в четверг, 27 июня. С американским городом, который находится в многолетнем системном кризисе, Илья Варламов сравнил Челябинск. До этого Варламов выпустил критическое видео о состоянии улично-дорожной сети города. В новом ролике он раскритиковал хаотичность городской застройки, состояние общественных пространств, ситуацию с парковками, а также планы по расширению улицы Дарвина, где планировали вырубить зеленые насаждения. В целом блогер охарактеризовал город как «очень убогий».

Главной причиной сложившейся ситуации Илья Варламов называет отсутствие реального интереса к городским проблемам у чиновников. По его словам, в Челябинске содержат в порядке только то, что может увидеть мэр из своей машины.

«Подобные ситуации возникают, когда люди, которые принимают решения по управлению городом, сами не пользуются своим продуктом. Люди, которые занимаются городской средой и транспортом, они городом не пользуются — они ездят на машине, избегают обычной жизни горожанина и не видят тех проблем, с которыми сталкиваются люди. Если бы мэр прогулялся по городу без охраны со своими детьми — здесь принимались бы совершенно другие решения. А поскольку они принимаются в кабинетах на бумаге, то часто мы видим ошибки и откровенное вредительство», — резюмировал Илья Варламов.

Наряду с освещением проблем центра города, блогер побывал и в Металлургическом районе. Там он рассказал про детскую площадку в парке Тищенко за 20 млн рублей, которую ранее уже критиковал в своем блоге.

В дискуссию с Варламовым вступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил в своем телеграм-канале, что сравнивать Челябинск и Детройт крайне некорректно.

«Население Детройта, с которым нас сравнивают, упало в три раза. Город был официально признан банкротом. Целые районы вымерли и брошены. Промышленность ушла из города в другие территории. Самый высокий уровень преступности. Безработица. Напоминает Челябинск с растущим ежегодно населением, одними из самых высоких в стране темпами строительства новых районов, растущей промышленностью, весьма средним по сравнению с другими регионами страны уровнем преступности и невысокой, если сравнивать с другими регионами, уровнем безработицы? И мне не напоминает», — написал Бурматов.

http://echochel.ru/news/2019/06/28/80553/