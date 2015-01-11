С 1 июля проиндексированы пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

С 1 июля 2019 года будут увеличены ежемесячные выплаты родителям, (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, выплаты для этой категории повысятся практически в два раза - с 5 тысяч 500 рублей до 10 тысяч рублей.

Жители Челябинской области, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, будут получать 11 тысяч 500 рублей (с учетом районного коэффициента – 1,15).

В настоящее время в Челябинской области 9 тысяч 121 человек получает ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Получателям не нужно обращаться за проведением перерасчета, он был произведен в беззаявительном порядке.

В ПФР напомнили, право на получение ежемесячной выплаты имеют родители или попечители в трудоспособном возрасте, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. При этом они не должны работать или получать пособия по безработице.

В случае прекращения ухода, выхода на работу, в случае назначения пособия по безработице или пенсии гражданин обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить получение ежемесячной выплаты. В противном случае ему придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

Подать заявление «О факте осуществления (прекращения) работы» можно через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/s-1-iyulya-proindeksirovany-posobiya-po-uhodu-za-detmi-invalidami-i-invalidami-s