В России в полтора раза выросли сроки заключения по «пьяным» ДТП

В пятницу, 28 июня, вступили в силу изменения в статью 264 Уголовного кодекса РФ, касающиеся нарушений ПДД водителями в состоянии опьянения, – поправки существенно усиливают наказания за «пьяные» ДТП, особенно если ив них пострадали или погибли люди.

Так, если нетрезвый водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал человек (в том числе его пассажир), суд вправе назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Раньше нижней планки не было, а максимальный срок составлял 4 года, уточняет «Коммерсант». При причинении тяжкого вреда здоровью – когда у пострадавшего сломан позвоночник, утрачено зрение и т.д. – может быть применено наказание в виде принудительных работ, но максимальный срок увеличен с 3 до 5 лет.

Если в аварии есть погибший, водитель получит по решению суда до 12 лет заключения (на 7 лет больше, чем раньше). При гибели двух или более человек – до 15 лет тюрьмы (ранее максимальный срок составлял 9 лет колонии).

Аналогичные сроки лишения свободы будут действовать для случаев, когда водитель покинул место аварии с пострадавшими или жертвами.

Согласно новой редакции УК, даже совершенное по неосторожности преступление может быть отнесено к категории тяжких: суд назначает тюремный срок 10-15 лет. Это, в том числе, осложняет возможность условно-досрочного освобождения: если раньше виновнику аварии достаточно было отбыть треть срока, теперь – не менее половины.

Ужесточение УК – лишь этап кампании по усилению наказания для пьяных, уточняет издание. МВД уже подготовило и внесло в правительство законопроект, вводящий конфискацию транспортного средства при пьяном вождении, инициативу поддержал премьер Дмитрий Медведев. Также подготовлены коррективы в правила освидетельствования водителей: инспекторы получат право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, которые при положительном результате будут являться основанием для полноценной проверки.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-v-poltora-raza-vyrosli-sroki-zaklyucheniya-po-pyanym-DTP_117669.html