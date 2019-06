В Озёрске отпраздновали День города и комбината

Дню города и 71-летию ФГУП «ПО «Маяк» была посвящена музыкальная программа, собравшая 28 июня на площади имени В. Б. Броховича несколько тысяч озерчан.

Открыли праздник «ветераны озерского рока» группа «JEFF». Несмотря на солидный статус, музыканты быстро и бодро раскачали публику, исполнив мировые хиты из репертуара групп Kiss, AC/DC и многих других. Особенно хорошо «зашли» песни «I Was Made For Lovin' You», «Highway to Hell» и бессмертная «Шизгара», которую группа исполнила вместе с Анастасией Серебренниковой.

Алексей Бурцев, лидер группы «JEFF» от души поздравил горожан с праздником.

- Наш город достоин всего самого лучшего. Очень рад, что праздник состоялся летом. Несмотря на то, что у многих сады, люди пришли послушать и поддержать нас. Желаю всем здоровья и благополучия!

Поздравили озерчан глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк». Записи их поздравлений транслировалась с больших экранов, установленных по краям сцены.

Продолжили программу молодой артист, теле- и радиоведущий , шоумен из Челябинска, участник Всероссийского музыкального шоу «Битва Хоров» Максим Кобзов. Вместе со своей напарницей Виталиной Литвиновой он исполнял современные песни, настроив зрителей на волну популярной музыки.

Приглашенный гость Андрей Разин сразу начал с «тяжелой артиллерии» - выдал хит «Белые розы». Им же, кстати, и закончил свое выступление. Один из организаторов легендарной группы «Ласковый май» юношеским тенором пел песни, которые пробудили ностальгию по 80-м и 90-м годам: «Розовый вечер», «Седая ночь» и многие другие.

Вместе с группой «Белый орел» озерчане продолжили ностальгически-музыкальное путешествие. Звучали знаменитые «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть красивой такой». Публика ликовала и подпевала. Кстати, композиция «Как упоительны в России вечера» попала четыре года назад в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое коллективное исполнение в одном из городов РФ.

Одновременно с празднованием Дня города и градообразующего предприятия во Дворце культуры «Маяк» проходил выпускной вечер девятых и одиннадцатых классов школы № 27. Выпускники, их друзья выходили на свежий воздух и становились зрителями шоу-программы.

- Очень удобно нам, - поделились впечатлениями ребята, - захотели – танцуем внутри, захотели – вышли и послушали концерт.

Апофеозом праздника, как и положено, стал праздничный салют. В этот раз он был по-настоящему красочным и цветистым. И, главное, очень повезло с погодой…

Наталья Колянова