» Список добрых дел Сергея Гергенрейдера. Видео

Почти в каждом округе города в последние годы было сделано хотя бы 1 доброе дело...в рамках депутатской программы Малые добрые дела.
Суть которой в том, что депутаты выполняют конкретные наказы избирателей, а финансирование идет из единого депутатского фонда.
Мы побывали в гостях округе номер 11, вверенном Сергею Николаевичу ГЕРГЕНРЕЙДЕРУ:
Ключевые теги: депутаты, Озерск.
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