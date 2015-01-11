» Список добрых дел Сергея Гергенрейдера. Видео

Почти в каждом округе города в последние годы было сделано хотя бы 1 доброе дело...в рамках депутатской программы Малые добрые дела.

Суть которой в том, что депутаты выполняют конкретные наказы избирателей, а финансирование идет из единого депутатского фонда.

Мы побывали в гостях округе номер 11, вверенном Сергею Николаевичу ГЕРГЕНРЕЙДЕРУ: