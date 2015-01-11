Полицией Озерска возбуждено уголовное дело по факту Кражи

В период с июня 2018 года по март 2019 года в дежурную часть управления МВД по ЗАТО г. Озерск поступили заявления от десяти жителей города по факту хищения имущества из гаражей в районе АЗС по Озерскому шоссе 5.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо причастное к совершению данных преступлений в отношении граждан.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 158 части 2 Б Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы).