» Алексей Текслер: Перед нами стоит важная задача – повышение реальных доходов жителей региона

28 июня в резиденции губернатора состоялась встреча Алексея Текслера с ветеранским активом Челябинской области. В ней приняли участие представители Озерского городского округа - руководители нескольких общественных объединений.

Глава региона рассказал о мерах социальной поддержки старшего поколения. В свою очередь, председатели городских и районных советов ветеранов расспросили руководителя области о том, как будут решаться в ближайшее время общественно значимые вопросы.

Открывая встречу, Алексей Текслер подчеркнул значимость ветеранского движения, объединяющего свыше миллиона человек (это почти каждый третий житель области), и важность предложений, которые исходят от старшего поколения. В регионе более 2400 ветеранских организаций.

- Рад нашей встрече, всегда испытываю особое чувство к людям, которые имеют бесценный жизненный опыт. Нам важно, чтобы социальные инициативы были максимально понятны и востребованы. Сегодня область начинает серьезный разворот в сторону решения насущных проблем, с которыми южноуральцы сталкиваются каждый день. Ко мне поступает немало обращений. Среди наболевших вопросов – медицина, состояние коммунального хозяйства, благоустройство, экология, транспорт. Выделим дополнительные средства на благоустройство улиц, дворов, скверов. Думаю, что ряд вопросов мы обсудим и на нашей встрече, – обратился к собравшимся глава региона.

Алексей Текслер заверил, что региональные власти будут и дальше помогать Челябинскому областному Совету ветеранов через субсидирование. В числе приоритетов остается и поддержка ветеранов. Область выполняет взятые социальные обязательства в полном объеме. Сохранены все основные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, вдовам фронтовиков, труженикам тыла. Есть адресная поддержка в части текущего и капитального ремонта жилья, установки газового оборудования, перехода на цифровое телевещание. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на санаторно-курортное лечение ветеранов.

- В этом году принято решение об индексации с 1 июля 2019 года на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области (в регионе почти 150 тысяч южноуральцев имеют это почетное звание). Общая ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, таким образом, превысит одну тысячу рублей. Мы идем на эти дополнительные меры поддержки еще и потому, что поставили перед собой важную задачу – повышение реальных доходов южноуральцев, – подчеркнул руководитель области.

Во время встречи представители ветеранского движения городов и районов смогли задать главе региона вопросы. Один из них касался экологии. Как рассказал Алексей Текслер, нагрузка на экологию, особенно в Челябинске и Магнитогорске, высокая. Поставлена задача Президентом РФ снизить объем выбросов загрязняющих веществ. Госдума утвердила в первом чтении законопроект о квотировании выбросов в крупных промышленных центрах, инициатором этого стала Челябинская область. Есть также программы по рекультивации свалок и переходу на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, глава региона считает, что Южному Уралу нужен особый экологический ГОСТ, собственный стандарт, который поможет упорядочить работу с улучшением обстановки в индустриальных городах и подойти к решению экологических проблем комплексно.

По словам ветеранов, одним из острых вопросов сегодня является доступность медицинской помощи в небольших муниципальных образованиях.

- Сразу скажу, что никакой оптимизации больше не будет и мы не будем экономить на здоровье людей. Поступают жалобы на пробелы в первичном звене медицинской помощи, их решаем в первую очередь. Только в 2019 году будет построено 24 фельдшерско-акушерских пункта. На дальнейшие годы запланировано строительство еще 100 объектов, включая офисы врачей общей практики, – ответил Алексей Текслер.

Ветераны также поинтересовались, как будут решаться вопросы газификации сел, грантовой помощи общественным организациям, профориентации выпускников школ и повышения престижа рабочих профессий. Прозвучала просьба о расширении субсидирования авиарейсов из Челябинска на юг и в другие регионы России.

Источник: https://gubernator74.ru.

От Озерского городского округа во встрече с главой региона приняли участие: председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, председатель ветеранской организации «ЮУС» Наталья Шейко, председатель ветеранской организации ОДДУ Светлана Морогова.

Иван Гашев:

- Я неоднократно принимал участие во встречах с руководителями области, в этот раз диалог получился наиболее приближенным к проблемам региона и нуждам ветеранов. Алексей Текслер подчеркнул, что ему необходима обратная связь с нами, чтобы можно было взять самую острую для людей проблему и решить ее. Для нас важно, что наше мнение было услышано.

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