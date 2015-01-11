Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Сегодня вторник 02 июля 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +14 град. С

• атмосферное давление 729 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 97 %

• ветра Северо- Восточный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, 2 пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1. В сетях холодного водоснабжения:

Иртяшская 2 с 9 до окончания

2. В сетях электро-снабжения:

Победа 11,13 С 8.30 до 17 час

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 2-3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами грозы.

К сведению родителей!

4 июля массовый выезд детей в оздоровительные лагеря. Отправление автобусов с площади Ленина: в « Отважных» в 09 часов, в «Орленок» в 10 часов, в Звездочку в 12 часов.

Вниманию жителей округа!

Согласно постановления администрации Озерского городского округа подача горячей воды будет осуществляться потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей с 00.00 часов 16.07.2019 года.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 02 июля 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер восточный, северо-восточный, на юге западный, северо-западный 4-9 м/с, отдельные порывы ночью 10-15 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 12-17º, днем плюс 18-23°, в горах до плюс 14º.

ОЯ: очень сильные дожди.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 187 обращений.

http://ozerskadm.ru