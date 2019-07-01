С 1 июля у озерчан новый поставщик электроэнергии

Озерчан будет обслуживать ООО «Уральская энергосбытовая компания» – дочерняя структура ПАО «Фортум»

С 1 июля в Челябинской области начнет работать новый поставщик электроэнергии. Озёрск.ру напоминает жителям города, что до конца июня надо было снять показания счетчиков и передать их в действующую компанию «МРСК Урала», что бы не оставить долгов.

За потребленное с 1 июля электричество расчеты будет производить новый поставщик. Первые квитанции от «Уральской энергосбытовой компании» жители области получат в августе 2019 года.