Пожарная охрана Озерского городского округа обращается к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Федеральный государственный пожарный надзор напоминает, что нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных частью

1 статьи 20.4 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

В соответствии с ч. 6 нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Также напоминаем, что, в соответствии с Федеральным законом 69-ФЗ, предприниматели и руководители организаций обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

выполнять предписания и иные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности (руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности);

обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при установлении причин и условий возникновения и развития пожаров, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Если вам необходима консультация, разъяснения по вопросам пожарной безопасности, обращайтесь в отдел федерального государственного пожарного надзора: пр. Ленина, 86, 3-й этаж, каб. 317, тел. 2-03-61.