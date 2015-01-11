Сегодня Алексей Текслер работает в Кыштыме и Каслях

Сегодня руководитель региона Алексей Текслер совершает сразу две рабочие поездки – в Кыштым и Касли. Глава региона продолжает серию визитов в муниципалитеты Челябинской области для знакомства с общественно-политической и социально-экономической ситуацией на местах.
Кстати, в Кыштыме Алексей Текслер был в начале мая. Цель скорого повторного визита проста: во время первой поездки руководитель области дал поручения, а теперь контролирует их выполнение. Здесь он посетил стройплощадку ФОКа, проверяя, насколько местные власти исполняют свои обязательства по возведению спортивного объекта. Тем самым Текслер даёт твёрдо понять: реализацию всех своих поручений он держит на личном контроле, не допуская даже возможности их неисполнения; и если кто-то из руководителей территорий полагает, что в следующий раз губернатор появится только на открытии объекта, то он жёстко ошибается.
В Каслях Алексей Текслер посетит не только один из социальных объектов, но и завод каслинского литья – одной из самых известных визитных карточек нашего региона.
По его мнению, Челябинская область должна вернуть силу и популярность южноуральским локальным брендам.
Обязательным пунктом всех поездок губернатора в территории стали встречи с жителями муниципалитетов.
Общение с людьми помогает Алексею Леонидовичу выяснить, насколько достоверны отчёты местных чиновников и насколько местная власть открыта для населения.
http://media-zvezda.ru
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