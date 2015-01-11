Учительница из Озерска превратила подъезд дома в сказку!

Оказывается, серые будни вполне можно превратить в яркие! И нужно для этого всего ничего - капельку вдохновения, щепотку решимости и несколько литров красок.

Учительница из Озерска привыкла «сеять разумное, доброе, вечное». Когда ежедневные «свидания» с унылыми зелеными стенами подъезда, в котором она живет, сделались уже невмоготу, она взяла да и "принарядила" их в самые радужные цвета. И теперь это не подъезд – а словно бы приглашение в дивную сказку!

«Молярные кисти, краски и работы с 9 утра до вечера ничуть не утруждали Ирину Окуневу, - рассказали о творческой пенсионерке в группе «Регион 74». - Ей очень нравится её работа», - Отметим, что некоторые соседи даже начали заказывать рисунки, которые хотят видеть возле своих квартир».

Кисть художника – женщина преподает изобразительное искусство – украсила не только стены подъезда, но и перила. Теперь жители поднимаются по лестничным пролетам с настроением! Отныне это не квест по обшарпанному «советскому прошлому», а прогулка по миру, где всегда цветет сирень, стекает по стенке золотыми лучами солнышко и куда-то плывут по волнам аккуратные кораблики. Надо надеяться, в светлое будущее, конечно!

https://mega-u.ru/node/58602