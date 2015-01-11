Авиационный праздник пройдёт на аэродроме под Челябинском

Авиационный праздник «Крылья лета» пройдёт на аэродроме Калачёво под Челябинском, сообщают в областном аэроклубе ДОСААФ России.

Фестиваль состоится 7 июля. Гостям обещают продемонстрировать показательные выступления парашютистов, фигуры высшего пилотажа на самолетах и шоу авиамоделей. Южноуральцы также смогут совершить прыжок с парашютом самостоятельно или в тандеме с инструктором либо сесть за штурвал авиасимулятора. Отдельную развлекательную площадку организуют для детей.

Праздник начнётся в 11 часов, вход для зрителей бесплатный.

http://www.chel.aif.ru