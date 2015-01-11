Озерск и «Маяк» радушно встретили стройотряды

6-го июля на театральной площади Озерска состоялось торжественное открытие пятой юбилейной Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2019» - в церемонии приняли участие руководители ГК «Росатом», национального движения «РСО», ФГУП «ПО «Маяк» и Озерского городского округа.

Молодежь в куртках-целинках собралась перед зданием театра «Наш дом» задолго до начала мероприятия: девушки и парни репетировали, поправляли форму, фотографировались и немного волновались…

Ровно в 10:00 на высокое крыльцо театра драмы и комедии «Наш дом» поднялись официальные лица: генеральный директор ГК по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК по атомной энергии «Росатом» Иван Каменских, директор Дирекции по капитальным вложениям, государственному строительному надзору, госэкспертизе ГК по атомной энергии «Росатом» Геннадий Сахаров, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, командир Центрального штаба МВОО «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев, ректор НИЯУ «МИФИ» Михаил Стриханов и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Перед руководителями выстроились 42 студенческих отряда (714 человек) из 28 регионов страны, в том числе 3 озерские дружины (ССО «Братство», «Челябинск-40», «Квант»), которые проведут свой третий, трудовой семестр на объектах ФГУП «ПО «Маяк» и на волонтерских началах помогут городу в сфере благоустройства. На большом экране в режиме онлайн была организована трансляция с площадки Ленинградской АЭС-2, где сформирован другой сводный студенческий строительный отряд, немного меньший по численности (320 человек из 16 регионов страны), но также являющийся частью ВСС «Мирный атом-2019».

Командиры двух многочисленных и территориально далеких друг от друга «строек» сдали рапорт Алексею Лихачеву, после чего генеральный директор ГК по атомной энергии «Росатом» объявил о начале «целины». Он поздравил собравшихся ребят, обратился к ним с добрым напутствием и пожелал содержательного лета:

- Госкорпорация сотрудничает с «Российскими студенческими отрядами» более десяти лет. Молодые вносят в нашу жизнь энергию, творчество и задор. Мы хотим, чтобы за эти два месяца вы стали чуть более мастеровитыми, чуть боле командными и ваше стройотрядовское время внесло заметный вклад в развитие вас как личностей. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы максимально эффективно организовать ваш труд, сделать комфортным - быт и интересным - досуг. Не забывайте о технике безопасности!

Мы рассчитываем, что вам захочется вернуться на объекты «Росатома» на постоянную работу, тем более, что вы уже будете знать правила и принципы Госкорпорации, ее цели и задачи будут вам понятны и близки.

В ходе церемонии стройотрядовцев также поприветствовали генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и командир Центрального штаба МВОО «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.

Каждому студенческому строительному отряду были вручены путевки «на целину» и, по традиции, все участники открытия «Мирного атома-2019» в Озерске сфотографировались на память.

Сразу после торжественной церемонии официальные лица прошли в здание информационного центра ФГУП «ПО «Маяк», где состоялось другое важное событие – открытие новой музейной экспозиции предприятия. Экскурсию для гостей провел ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран ФГУП ПО «Маяк» Борис Ентяков.

Фото Владимира Беляева.