Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.

Согласно легенде, князь Муромский Петр полюбил крестьянку Февронию, однако боярская знать была против их брака из-за низкого происхождения девушки. Петр и Феврония предпочли семейную жизнь княжескому престолу. Они жили долго и счастливо и умерли в 1228 году в один день и час - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем семьи, любви и верности. «Любовь и семейное счастье по-прежнему остаются главными ценностями человеческой жизни. Это позволяет справляться со многими трудностями, успешно работать, воспитывать детей, поддерживать родителей», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале большие и дружные семьи всегда были в почете и пользовались заслуженным уважением - именно потому, что каждый из супругов бережно хранил любовь и верность друг к другу, помогал в трудную минуту и радовался успехам. Руководитель области пожелал всем жителям достатка, любви и согласия в их семьях.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/segodnya-v-rossii-otmechaetsya-den-semi-lyubvi-i-vernosti