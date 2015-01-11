Сенатор от Челябинской области просит Совфед о досрочном снятии полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий – ее заявление Совет Федерации рассмотрит в среду, 10 июля.

Как сообщила АН «Доступ» сама сенатор, ожидается, что завтра же будет официально обнародована информация о ее новом назначении. Напомним, ранее появилась информация, что Ирина Гехт получила предложение от врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера занять в правительстве пост вице-губернатора, курирующего социальный блок (до последнего времени – вотчина Евгения Редина).

Гехт Ирина Альфредовна родилась в 1969 году в городе Щучье (Курганская область). В 1987 году с медалью окончила среднюю школу города Радужный (Тюменская область). В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета, в 1998 году – аспирантуру. Доцент кафедры «Социальная работа» ЧелГУ, кандидат педагогических наук. В 2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению «Государственное и муниципальное управление», действительный государственный советник Челябинской области 3 класса.

С 2003 года член общественного совета при комитете по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области. В 2006 году избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2008 году единогласно переизбрана в ее второй состав, с 2009 года – заместитель председателя ОПЧО. С 28 апреля 2010 года стала первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области, с февраля 2011 года – возглавила министерство. 19 ноября 2012 года назначена вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам. С сентября 2014 года – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от губернатора Челябинской области. (Биография из открытых источников.)

https://dostup1.ru/politics/Senator-ot-Chelyabinskoy-oblasti-prosit-Sovfed-o-dosrochnom-snyatii-polnomochiy_117961.html