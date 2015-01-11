Стали известны первые соперники «Трактора» и «Металлурга» в сезоне КХЛ 2019/2020

Стали известны первые соперники хоккейных клубов «Трактор» Челябинск и «Металлург» Магнитогорск в сезоне КХЛ 2019/2020 – обе южноуральские команды проведут свои первые встречи 2 сентября.

Первый официальный матч сезона «Магнитка» проведет на домашней арене против петербургского СКА. Одновременно «черно-белые» примут на льду арены «Трактор» подмосковный «Витязь».+

Добавим, первая выездная игра подопечных Петериса Скудры состоится 7 сентября в Хабаровске, против местного «Амура».

В ближайшее время оба клуба обещают опубликовать свои билетные и абонементные программы.

https://dostup1.ru/society/Stali-izvestny-pervye-soperniki-Traktora-i-Metallurga-v-sezone-KHL-20192020_118018.html