В Челябинской области зарегистрирован первый кандидат на пост губернатора

В четверг, 11 июля, избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала первого кандидата на пост губернатора – удостоверение получил врио главы региона Алексей Текслер.

Сообщается, что он успешно прошел муниципальный фильтр и собрал подписи избирателей в свою поддержку: кандидатуру самовыдвиженца Текслера поддержали 279 депутатов и 65 глав во всех муниципалитетах Челябинской области. Также за него поставили подписи 13 449 человек; 21 автограф признан недействительным, в итоге за врио собрано 13 428 подписей.

Таким образом, он первым из всех соперников по выборам получил статус зарегистрированного кандидата

Напомним, выборную гонку также продолжают семь человек: самовыдвиженцы –предприниматель Андрей Аюпов и военный пенсионер Виктор Перов; представители политических партий – Алексей Севастьянов («Гражданская Сила»), Сергей Смышляев («Родина»), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ) и Ярослав Щербаков («Яблоко»). Не позднее 14 июля избирком примет решение, кто из них станет зарегистрированным кандидатом, а кто получит мотивированный отказ.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovan-pervyy-kandidat-na-post-gubernatora_118050.html