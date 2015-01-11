Опубликован календарь выходных на 2020 год

Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2020 году.

Календарь опубликован на странице кабмина в соцсети «ВКонтакте».

Так, выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Таким образом, россиян ждут каникулы в январе и мае, а также длинные выходные в феврале, марте и июне.

В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8-е, по случаю Дня защитника Отечества – 22-24 февраля, Международного женского дня – 7-9 марта. Каникулы в мае продлятся с 1 по 5-е, День Победы продлится с 9 по 11-е, День России – с 12 по 14-е июня, День народного единства – 4 ноября.

https://dostup1.ru/society/Opublikovan-kalendar-vyhodnyh-na-2020-god_118104.html