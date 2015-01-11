Роскачество выяснит, что не так с дизельным топливом

Очередные исследования Роскачества будут направлены на выявление системных нарушений и проблем с качеством дизельного топлива. Эксперты уже установили пять случаев несоответствия требованиям регламента.
В двух из них массовая доля серы была превышена в 50 раз.
В качестве площадки для проведения исследований выбрана Свердловская область. Топливо проверяется по 26 показателям, среди них цетановое число, общее загрязнение и кислотность. Результаты будут опубликованы в ноябре этого года.
Ранее Росстандарт совместно с Роскачеством уже изучали качество топлива в Ставропольском крае. Объектом исследования ученых стал бензин. Они взяли 60 проб топлива с разных АЗС, из которых 26 сетевых и 34 частных. Экспертиза выявила нарушения в 11% материалов.
Топливные компании и АЗС, которые предоставляют некачественное топливо, ждут штрафы.
https://www.cheltv.ru/roskachestvo-vyyasnit-chto-ne-tak-s-dizelnym-toplivom/
Ключевые теги: дизельное топливо, роскачество, качество.
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