Роскачество выяснит, что не так с дизельным топливом

Очередные исследования Роскачества будут направлены на выявление системных нарушений и проблем с качеством дизельного топлива. Эксперты уже установили пять случаев несоответствия требованиям регламента.

В двух из них массовая доля серы была превышена в 50 раз.

В качестве площадки для проведения исследований выбрана Свердловская область. Топливо проверяется по 26 показателям, среди них цетановое число, общее загрязнение и кислотность. Результаты будут опубликованы в ноябре этого года.

Ранее Росстандарт совместно с Роскачеством уже изучали качество топлива в Ставропольском крае. Объектом исследования ученых стал бензин. Они взяли 60 проб топлива с разных АЗС, из которых 26 сетевых и 34 частных. Экспертиза выявила нарушения в 11% материалов.

Топливные компании и АЗС, которые предоставляют некачественное топливо, ждут штрафы.

https://www.cheltv.ru/roskachestvo-vyyasnit-chto-ne-tak-s-dizelnym-toplivom/