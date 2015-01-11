Всё смешалось. МЧС предупреждает о надвигающихся грозах, граде при аномальной жаре

В ближайшие сутки жителям Челябинской области придется несладко — МЧС предупреждает о надвигающемся шторме, который принесет грозы, град и шквалистый ветер.

По уточненным данным синоптиком Челябинского гидрометеоцентра, в понедельник, 15 июля, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в области пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы и крупный град. Во время непогоды значительно усилится ветер — порывы могут достигать 25 м/с.

«При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — напомнили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

При этом температура воздуха по области будет доходит до +33 градусов.

https://www.cheltv.ru/vsyo-smeshalos-mchs-preduprezhdaet-o-nadvigayushhihsya-grozah-grade-pri-anomalnoj-zhare/