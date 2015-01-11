В Озёрске состоятся всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Озёрском городском округе состоятся всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений специальной пожарной охраны, охраняющих ЗАТО и объекты особого значения.
Участвуют команды из 15 городов, в т.ч. Озерск. У нас проводятся не в первые, городами, принимающие эти соревнования становятся то одни, то другие города. Победители станут участниками финала этих игр, которые пройдут в одном из городов-многомиллионников.
Самый интересный день – первый. 16 июля. Стадион Труд. 10.00 – соревнования. 16.30 концертная программа. 17.00 – октрытие. Присутствует глава округа. Окончание церемонии открытия ориентировочно 18.00, после чего можно пообщаться с официальными лицами. Будет Глава ОГО, начальник пожарного управления, представители Главного управления МЧС России по Челябинской области (Челябинск), представители ПО «Маяк»
Ключевые теги: соревнования, пожарные, пожарно-прикладной спорт, ОГО.
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