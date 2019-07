Ученые выяснили, что станет c климатом Сибири через 60 лет

Вечная мерзлота сократится на четверть в России к 80-м годам XXI века. Большая территория азиатской части страны может стать пригодной для жизни – появится возможность развивать поселения и распределять урожай в этих местностях. К такому выводу пришли ученые из Красноярска.

«Мы хотели узнать, могут ли будущие изменения климата привести к тому, что менее гостеприимные части азиатской России станут более пригодными для жизни», – поясняет ведущий автор исследования, доктор Красноярского федерального исследовательского центра Елена Парфенова.

Ранее было установлено, что в Сибири наблюдается повышение температуры от 3,4 C до 9,1 C в середине зимы; рост от 1,9 C до 5,7 C – в середине лета и увеличение количества осадков от 60 мм до 140 мм.

Ученые взяли комбинации из нескольких моделей изменения климата, известные значения самых низких и самых высоких температур в этих местностях, а также среднегодовое количество осадков и проанализировали их влияние на три климатических показателя, которые важны для жизни людей. В итоге ученые пришли к выводу, что в лучшем случае пригодная территория увеличится на 25 %, а в худшем – на 15%.

В настоящее время в азиатской России крайне холодно. А обширные районы Сибири и Дальнего Востока не имеют достаточно развитой инфраструктуры. Причем это 77% всей площади России, или 13 миллионов квадратных километров. Однако там проживает только третья часть от всего населения страны.

https://www.cheltv.ru/313114-2/