СВОДКА АВАРИЙНОСТИ в период с 8 по 14 июля 2019 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 8 по 14 июля 2019 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 4 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 163 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 6 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

5 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам;

6 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, из них двое детей;

3 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

4 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 11 материалов.

Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступлений.

Из них выявлен 2 по ст.2641 УК РФ. Материал направлен в органы дознания для принятия решения по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», согласно которой лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, находящееся в состоянии опьянения, уже подвергнутое административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса может быть подвергнуто следующим наказаниям:

· штрафу в размере от 200.000 до 300.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 – го года до 2 – х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет,

· либо назначению обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3- х лет,

· либо назначению принудительных работ на срок до 2 - х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет,

· либо лишению свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск