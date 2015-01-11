В южноуральских лесах ликвидировали 29 пожаров на площади 150 га

За минувшие выходные и первые дни рабочей недели в лесах Челябинской области ликвидировано 29 пожаров на площади 156 гектаров.

Возгорания произошли на территории Брединского, Верхнеуральского, Миасского, Карталинского, Каслинского, Кыштымского, Миасского, Октябрьского, Чебаркульского, Пластовского и Шершневского лесничеств. На тушении были задействованы 300 человек и 110 единиц техники.

Наземное патрулирование выполняет 190 оперативных групп, осуществляется авиапатрулирование. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 439 лесных пожара на площади 8 473 гектаров.

«На территории области установился 4 класс пожарной опасности – высокие температуры, шквалистый ветер. Это приводит к быстрому распространению огня, сейчас горит даже зеленая трава. Обстановка напряженная. Убедительная просьба к жителям и гостям региона – не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах», – сказал и. о. начальника Главного управления лесами региона Сергей Лавров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

https://dostup1.ru/society/V-yuzhnouralskih-lesah-likvidirovali-29-pozharov-na-ploschadi-150-ga_118192.html