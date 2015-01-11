Южноуральских водителей призывают воздержаться от поездок по трассе в жару

В Челябинской области 18-20 июля ожидается аномально жаркая погода – в южных районах воздух прогреется до 36-38 градусов, водителей призывают по возможности отказаться от поездок по трассе.

«В такую погоду велик риск перегрева мотора транспортного средства, тепловых ударов и обострения гипертонической болезни. Все это чревато увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями», – сообщили в ОМВД по Аргаяшскому району.

Инспекторы рекомендуют не выезжать на трассы без необходимости, заранее планировать маршруты передвижения, а также брать с собой в поездку достаточное количество воды, быть предельно осторожными и внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskih-voditeley-prizyvayut-vozderzhatsya-ot-poezdok-po-trasse-v-zharu_118246.html