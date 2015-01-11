Самоуправление в Озерске началось 65 лет назад

На очередной сессии Собрания депутатов, которая состоялась в первой половине дня 18 июля, были рассмотрены вопросы, касающиеся жизнедеятельности Озерского городского округа. Но первым делом местные парламентарии обратились к истории.

Заседание открыл председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, который сообщил о том, что в июне этого года представительный орган отметил две круглые даты: 65 лет со дня первых выборов в Озерский Городской Совет депутатов трудящихся (13 июня 1954 года) и 65 лет со дня проведения первой сессии (25 июня 1954 года).

- Сегодня у нас с вами есть хороший повод напомнить о роли и значении депутатов в жизни Озерского городского округа, - обратился к коллегам Андрей Кузнеченков.

Он привел некоторые факты из прошлого для понимания того, с чего все начиналось: по данным муниципального архива, в ходе первых выборов в Озерский Городской Совет депутатов были избраны депутаты по 183 избирательным округам (в том числе 119 человек - в возрасте от 23 до 40 лет, 40 женщин, 44 – беспартийные, 20 – членов ВЛКСМ, 63 - ИТР). В составе депутатов были: один Герой Социалистического труда, один депутат Верховного Совета СССР, четыре Лауреата Сталинской премии, большинство награждено орденами и медалями Советского Союза. В Озерский Городской Совет ветеранов были избраны представители различных профессий, больше всего – с основного производства.

На первой сессии присутствовало 149 депутатов, отсутствовало 34. В повестке дня значились выборы органов управления представительного органа. После обсуждения кандидатур депутаты единогласно выбрали председателем Озерского Городского Совета депутатов трудящихся Ягудина Инсафа Зингангировича, его заместителем – Андреева Николая Павловича, секретарем – Шумилову Наталью Мартыновну.

Андрей Кузнеченков:

- 65 лет – цифра, которая включает в себя многое. За эти годы сотни наших предшественников честно трудились на общественном поприще: готовили и утверждали местные законы, проводили встречи и другие мероприятия с избирателями, бурно дискутировали по самым жгучим вопросам – и все для того, чтобы улучшить жизнь жителей нашего муниципалитета. В этом смысле мы преемники лучших традиций Собрания депутатов.

После небольшой торжественной части депутаты приступили к решению текущих вопросов.

Сначала были внесены изменения в решение Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа. По предложению управления по финансам администрации, депутаты увеличили параметры доходной части на общую сумму 2 566 200,00 рублей за счет межбюджетного трансферта из регионального бюджета на приобретение контейнеров для сбора ТКО от населения и за счет поступления денежных средств от ФГУП «ПО «Маяк» на создание краеведческой экспозиции в МКУ «Городской музей».

Наряду с этим в рамках собственных полномочий Собрание депутатов согласовало внутреннее перераспределение финансов: в пределах общего объема ассигнований, предназначенных Управлению капитального строительства и благоустройства, 22 657 160,00 рублей перенаправлено на капитальный ремонт Татышского шоссе (от первого ж/д переезда до п. Татыш). Решение было принято с учетом того, что этот проект готова поддержать область, о чем заявил глава региона Алексей Текслер во время своего визита в Озерск.

Также в ходе заседания было принято решение провести на муниципальном уровне публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года». Скорректировать документ стратегического планирования рекомендовало Министерство информационных технологий и связи Челябинской области в соответствии с Указом Президента РФ. В представленной для обсуждения актуализированной «Стратегии» детализированы мероприятия по развитию «Цифрового общества» в муниципалитете. Депутаты определились, что публичные слушания по проекту «Стратегии» состоятся 12 сентября 2019 года, в 17:30 часов в актовом зале по адресу: пр. Ленина,30а.

Начальник правового отдела аппарата Собрания Елена Гребнева вынесла на обсуждение депутатов план работы представительного органа на второе полугодие 2019. Она отметила, что он традиционно состоит из двух разделов: подготовка вопросов на заседаниях и основные направления аналитической, организационной, информационной и методической работы:

- План работы сформирован с учетом предложений администрации и депутатов. В рамках нормотворческой деятельности предлагается провести пять заседаний до конца года (в декабре традиционно два и 12 декабря принять бюджет округа на 2020 год). В информационном формате будут заслушаны отчеты: о проведении летней оздоровительной кампании, о ситуации с обращением ТКО, о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Ряд вопросов рассмотрят депутатские комиссии: например, об итогах формирования комфортной городской среды и работе с молодежью.

Планируется провести несколько публичных слушаний по проектам: бюджета, «Стратегии» (о которой шла речь сегодня) и Правил благоустройства ОГО.

Депутаты одобрили и приняли план работы за основу, оставив за собой право рассматривать на своих заседаниях и другие, не включенные в него, вопросы.

После этого в рабочем порядке депутаты внесли изменения в несколько нормативно-правовых актов и рассмотрели ряд имущественных вопросов.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40000/