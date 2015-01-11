Афиша на этот знойный уикенд!

Просили лета? Вот она - летняя погода! И, даже можно сказать, "сверхлетняя"!

Но даже в эти знойные выходные есть куда пойти и поехать за впечатлениями!

Озёрск

Все выходные:

Работают аттракционы в Детском парке! С 11 до 19-00!

Лодочная станция в Городском парке открыта каждый день с 10 до 22-00!

20 июля

Акватория пляжа "Нептун", регистрация в 11-30, старт в 12-00

Чемпионат Озерского городского округа по плаванию на открытой воде

Кыштым празднует День металлурга!

20 июля, 19-00

Перед Домом культуры металлургов начнётся большая праздничная программа. В этом году организаторы изменили её формат. Празднование откроет концерт творческих коллективов из Кыштыма, Екатеринбурга и Москвы.

Специальным гостем праздника в этом году станет российский исполнитель Стас Костюшкин. Завершит праздник в 22:50 красочный фейерверк.

21 июля, 13-00

Уличная танцевально-игровая программа «Ай, будет круто!», которая развернётся на площадке перед ДК металлургов. В 14:00 часов детский праздник переместится в зрительный зал, юные кыштымцы увидят спектакль «Три кота». Специальные гости котиков: дрессированные собачки и обезьяна Мистер Рик, гигантские танцующие медведи (билеты в кассе ДК металлургов).

п.Слюдорудник

21 июля, 12-00

Открытый Кубок Урала по эндуро "Каменный пояс"

Челябинск

20 июля

12-00 Международная компьютерная академия "Шаг"

Международная компьютерная академия «Шаг» приглашает детей 9–14 лет и их родителей на бесплатный практический урок «Создание компьютерных игр».

21 июля

12-00 Клары Цеткин, 11

Лекция на тему "Что такое современное искусство в фотографии".

Лекция для фотографов с разной подготовкой, работающих в разных жанрах. Для всех людей, кто интересуется современным искусством, фотографией, перфомансом и инсталляциями. Для всех, кто стремится понять сложное и посмотреть по новому на наследие мира искусства. Читает лекцию Саша Медведев - фотограф с 7 летним стажем.

19-00, площадка возле Торгового Центра

Хор Турецкого проведет музыкальную акцию! "Праздник песни" уже прошел в 40 городах и собрал тысячи человек.

Екатеринбург

20 июля

С 12 до 18-00 Парк им.В.В.Маяковского

Гастрономический фестиваль "Праздник русской окрошки"!

19-00 Лофт «Титры» в Свердловской киностудии

Творческий шабаш The Red Mlik.

Жанр поэзии представят — Михаил Кутявин и Павел Пивоваров, из поэтесс на сцену выйдут — сТИХОнутая и Настя Мансурова. В завершении вечера с акустикой выступит группа «Мэгги Кэссиди».

ВНИМАНИЕ! Все сборы с концерта будут направлены на благотворительные цели.

21 июля

16-00 Екатеринбург Арена

Российская Премьер-Лига, 2 тур: футбольный матч Урал — Ахмат

Александра Лебедева