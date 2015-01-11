Прошло очередное занятие Летней творческой лаборатории «Аз и Буки не знают скуки»

18 июля состоялось очередное занятие. "Летней творческой лаборатории". Проект реализуется в летний период на площадке Храма Покрова Пресвятой Богородицы при поддержке Благотворительной программы "Росток" и "Культурно-досугового центра".

Настоящая летняя погода приветствовала участников теплыми, солнечными лучами. Все расположились на уютных скамейках в тени деревьев и началось увлекательное, познавательное приключение,в котором главными помощниками стали Аз и Буки.

Дошколята разыскивали старинные свитки, узнали про братьев Кирилла и Мефодия,познакомились со старославянской азбукой, выяснили, чем она отличается от современной. На занятие заглянул и и Вася Нечитайкин - непослушный мальчишка, который не знал букв, читать и писать не умел, но всему научился под руководством детей, которые с легкостью разгадывали загадки, изучали интересные пословицы и расшифровывали их суть...

Традиционные призы и подарки не оставили никого равнодушными.

Организаторы приглашают родителей и детей в следующий четверг 25 июля в 10.00 на детскую площадку Храма.