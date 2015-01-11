Челябинск продолжает готовиться к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на решение Путина

Несмотря на то, что главные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС перенесли в Санкт-Петербург, Челябинск продолжит готовиться к мировому событию в тех же графике и темпе – об этом в понедельник, 22 июля, на пресс-подходе после аппаратного совещания заявила и.о. главы города Наталья Котова.

«Жизнь продолжается. Горожане получат все то, что было анонсировано: новый аэропорт, благоустроенные скверы, отремонтированные дороги. В этом вопросе никаких изменений не будет», – сказала Котова.

Она также отметила, что в бюджет города на подготовку к саммитам поступило почти 8 млрд рублей. Все они будут освоены: «Большая часть контрактов уже заключена либо в ближайшее время будет заключена. По остальным контрактам – это только дело времени», – заверила она.

Напомним, о том, что саммиты перенесут в Санкт-Петербург, стало известно в прошлую пятницу, 19 июля, во время визита в Магнитогорск Владимира Путина. В южноуральской столице пройдет более 20 мероприятий в рамках председательства России в этих организациях, но принимать глав государств городу не придется.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinsk-prodolzhaet-gotovitsya-k-sammitam-ShOS-i-BRIX-nesmotrya-na-reshenie-Putina_118347.html