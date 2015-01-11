Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков объяснил возникновение смога в Челябинской области

Сегодня, 24 июля, Челябинск и несколько других городов региона накрыло смогом. Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков рассказал «Челябинск Сегодня» с чем это связано и что делать людям, остро реагирующим на сложившуюся ситуацию

Это связано с природными пожарами, которые возникли у нас на Урале и в Западной Сибири.

«Есть видимая дымка, на которую люди обращают внимание. Такая ситуация не только у нас, а ещё в Екатеринбурге, Свердловской области и Сургуте. Из-за северного направления ветра смог идёт к нам в город. Запах ощущается не так сильно, как у них. В городе работают все лаборатории, никаких превышений не выявлено», - объяснил собеседник.

Виталий Безруков предположил, что смог будет стоять до завтрашнего дня. Начальник управления экологического просвещения напомнил, что похожая ситуация была в Челябинске два года назад. Тогда всё прошло за пару дней. Также собеседник дал рекомендации для горожан, остро реагирующих на смог.

«Нужно стараться воздержаться от прогулок и проветривания помещения, пить больше воды и увлажнять воздух. Даже сейчас после дождя запах стал меньше ощущаться», - отметил Виталий Безруков.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/bezrukov-obyasnil-vozniknovenie-smoga-v-chelyabinskoy-oblasti-227187/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop