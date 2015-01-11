Не повторить страшную ошибку

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области выходят на проверку палаточных лагерей региона в связи с трагедией, случившейся 23 июля в палаточном городке в Хабаровском крае.

На сегодняшний день инспекторские составы могут проверять палаточные лагеря по рекомендациям. Обязательных требований еще нет. Однако замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области отмечает, ни один инспектор не покинет территорию до тех пор, пока не добьется устранения нарушений.

«Проведем дополнительные беседы, в которых настоятельно порекомендуем размещать лагерь под кронами деревьев, ставить палатки не сильно близко друг к другу, чтобы в случае возгорания огонь не перекинулся. Размещать костер нужно не ближе 20-и метров. Первичные средства пожаротушения должны быть рядом. Обогреватели устанавливать нельзя. Чтобы согреться, нужно брать теплые вещи и спальные мешки», – отметил Эдуард Дорожкин.

Всего в Челябинской области функционирует 5 палаточных лагерей: три – в Миассе, один – в Башкирии, один в Катав-Ивановске.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/inspektory-chelyabinskoy-oblasti-vyhodyat-na-proverku-palatochnyh-lagerey