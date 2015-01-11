Жители Магнитогорска Челябинской области жалуются на сыпь после купания в озере Банном. Несколько человек обратились к врачам.

На прошлой неделе 30-летний мужчина после купания обнаружил на себе странную сыпь. С ней он обратился в больницу. Еще одна женщина пожаловалась в соцсетях, что сын покрылся сыпью после купания в том же озере.

Врачи точного диагноза магнитогорцам пока не поставили. Есть предположение, что это церкариоз. Заболевание распространяют лебеди. Как раз, по словам очевидцев, именно эти птицы с потомством обитают на Банном сейчас.

Однако точно решить, безопасно ли купание в этом озере, еще предстоит Роспотребнадзору. Обращение в ведомство направлено, уточняет издание.

https://www.cheltv.ru/voldyri-po-vsemu-telu-yuzhnouraltsy-pokrylis-strannoj-sypyu-posle-kupaniya-v-ozere/