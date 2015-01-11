» Из стихийного палаточного лагеря под Кыштымом изъят 31 ребенок

Из палаточного городка под Кыштымом (Челябинская область) изъят 31 ребенок в возрасте от 8 до 15 лет – дети отдыхали там под эгидой Летней психологической школы некой международной академии, которая, как выяснилось, прекратила существование в феврале 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в городское надзорное ведомство в минувший четверг, 25 июля, обратились представители кыштымской администрации. Была организована проверка совместно со специалистами МЧС, Роспотребнадзора, мэрии. «Организатором лагеря оказалась женщина, которая не смогла представить никаких договоров, документов на организацию детского отдыха не было. Территория не была обработана от клещей, питание не соответствовало требованиям», – рассказали в прокуратуре.

Было принято решение об изъятии детей и передаче их родителям. В минувшее воскресенье дети, большинство которых являются жителями Челябинска, вернулись домой, сообщили в ведомстве.

Что касается самого палаточного городка, он остается на месте – там продолжают отдыхать взрослые и дети, которые приехали со своими родителями.

https://dostup1.ru/society/Iz-stihiynogo-palatochnogo-lagerya-pod-Kyshtymom-izyat-31-rebenok_118564.html