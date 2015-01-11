Родители расстрелянного лебеденка под Кыштымом высидели новых птенцов – пополнение можно увидеть на озере Увильды.

Напомним, эта краснокнижная пара каждую весну прилетает на Южный Урал. В 2018 году они были вынуждены улететь в теплые края без своего лебеденка – его подстрелили охотники. Для спасения раненого птенца развернулась настоящая операция. Когда лебеденка поймали, его передали в челябинскую клинику известного ветеринара Карена Даллакяна.

Птенец перенес операцию – из его крыла были извлечены две пули. Всю зиму он проходил в клинике реабилитацию, а по весне вместе с подругой, пострадавшей от охотников на другом озере, взмыл в небо.

Его родители Гоша и Глаша в этом году вновь прилетели на Увильды, пишет «Кыштымский рабочий». А в июне у них вывелось семь птенцов. «Приходится воевать с приходящими к берегу людьми, которые кидают этим птицам хлеб, а этого делать нельзя, поскольку такая еда может лебедям навредить. Но "доброжелатели" продолжают их кормить», – рассказывает «опекун» лебедей Елена Плешкова.

И конечно, Гоша и Глаша оберегают свое потомство. Птицы в этом году стараются держаться подальше от берега.

https://dostup1.ru/society/Roditeli-rasstrelyannogo-lebedenka-pod-Kyshtymom-vysideli-novyh-ptentsov_118565.html